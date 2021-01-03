Пресс-конференция главного тренера и игроков.

Игорь Ларионов, главный тренер молодежной сборной России

О судействе

— О чем разговаривал с арбитром во втором периоде? Попросил быть более справедливыми, — сказал Ларионов. — Если команда атакует и доминирует, она не может чаще играть в меньшинстве. Попросил обратить внимание на задержки, зацепы — те вещи, за которые нас наказывали. Это было сказано деликатно, это не была жалоба или просьба.

Просто обратил внимание, что многие вещи, которые не допускаются нашей команде, допускаются сопернику. Моменты, которые мы можем контролировать, мы контролируем. Ребята стараются терпеть, играть на команду. Будем играть в меньшинстве полматча — будем обороняться. Значит, будем стараться выигрывать в таких условиях.

О проблемах сборной в матчах с Чехией и Германией

— Мы никак не можем реализовать моменты, которые возникают. Много бросаем мимо ворот в убойных ситуациях. Всегда легче играть от обороны, чем атаковать. Такая тенденция преследует не только нашу молодежную сборную, но и взрослую. Слишком упрощать игру — тоже неправильно. Задача этой команды — играть в атаку, создавать моменты, трафик, что мы и сказали ребятам. В таких матчах нужна помеха вратарю. Моменты, которые возникают перед воротами, нужно использовать. Игра непростая, ребята получили колоссальный опыт. Четвертьфинал — больше давление на ребят. Мы стараемся их раскрепостить, чтобы они получали удовольствие от игры. Не всегда это получается, но победа есть победа. Двигаемся дальше.

О переходе на три звена

— По ходу матча вырисовывается картина, кто из ребят нацелен, свеж и готов быть более стабильным в решениях. Приходится что-то корректировать. В плей-офф нужны решения, которые помогут вытащить матч или сохранить счет, грамотно сыграть от обороны. Вместе с тренерами обсуждаем в перерыве, а после вносим коррективы. Сейчас у нас есть полтора дня, чтобы подготовиться к полуфиналу. У нас должен выйти свежим Михаил Абрамов, который не играл. Надеемся на Егора Чинахова. Пока не скажем, с кем они будут играть, но в целом ждем усиления от этих ребят.

О том, почему не удалось закрыть тройку Штюцле

— Не думаю, что это глобальный вопрос для нашей команды. Ты не можешь заранее предугадать, какое сочетание их закроет. У нас есть четыре звена, которые делают свою работу. Мы сказали конкретно звену Бардаков-Пономарев-Грошев, чтобы они были более внимательнее с ними. Но в любой игре могут возникнуть опасные моменты, которые создают хорошие игроки. Стоял вопрос, что мы должны доминировать над соперником — играть с шайбой вдали от своих ворот. Конечно, дальше готовимся к более опытному сопернику. Может, в этом и сила нашей сборной. Когда команда более сильная, мы относимся серьезнее.

О том, что не понравилось в игре с немцами

— После игры надо остыть, чтобы понять такие вещи. Пока только поздравили ребят с победой. Естественно, в каждой игре есть вопросы по игрокам, по отдаче, по связкам, по моментам. В целом не было целостной картины. Но недооценки соперника не было — это было сказано вчера и сегодня. Игра от обороны приносит нам проблемы. С чехами и немцами нам играть менее комфортно. Все-таки молодежный хоккей должен быть более атакующим, романтичным. Тем не менее матч выигран. Мы спокойно к этому отнеслись. У нас есть время разобрать моменты и подготовиться к полуфиналу.

Василий Пономарев, нападающий молодежной сборной России

О своем голе

— Мне повезло с партнерами, — сказал Пономарев. — Захар Бардаков отлично сохранил шайбу, перевел ее на Чистякова. Семен сделал отличный пас, как Фетисов. Мне оставалось только разобраться с вратарем. Сначала думал, что Захар мне подбросит шайбу, и получится через борт ее выкинуть. А он сделал еще лучше: перевел на Чистякова, и Семен отдал великолепный пас.

О начале матча

— Начало было неплохое. Вчера мы пораньше легли. Думаю, часов в 8-8.30 вся команда уже спала. Вчера была ранняя тренировка, чтобы подготовиться к сегодняшней игре. Время матча не повлияло на нашу схему игры. Может, переволновались сильно — первая игра плей-офф, важное событие. Сейчас с каждой игрой будем наращивать темп.

О музыке в раздевалке

— Перед выходом на лед в раздевалке играет песня «Солдат» группы «Любэ».

Даниил Башкиров, нападающий молодежной сборной России

О своем голе

— Проиграли вбрасывание, пошли активно на соперников, заставили их ошибиться своим прессингом, — сказал Башкиров. — Парни подняли наверх, я удачно попал.

О недооценке Германии

— Никакой недооценки соперника не было. Просто это первая игра плей-офф. Все почувствовали, что любая ошибка может дорого стоить. Поэтому немного переволновались. Думаю, дальше будет только лучше.