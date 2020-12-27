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Каспарайтис уверен, что России нельзя расслабляться в матче МЧМ с Чехией

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Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился ожиданиями от матча сборной России против Чехии на молодежном чемпионате мира. Встреча пройдет в понедельник рано утром по московскому времени.

— Россия хорошо сыграла с американцами, поэтому должна обыгрывать Чехию, — заявил Каспарайтис «СЭ». — Но расслабляться нельзя — чехи всегда были неудобными соперниками, особенно для России. Надеюсь, Игорь Ларионов их построит, чтобы хоккеисты не удалялись. Чемпионат мира короткий, нужно отложить все свои эмоции и играть на команду, потому что когда начинается пижонство, глупые удаления, команда может проиграть любой матч.

(Константин Колмаков)

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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