5:0! Канада разгромила Россию в полуфинале МЧМ

Сборная Канады с крупным счетом переиграла Россию в полуфинале молодежного чемпионата мира. Заброшенными шайбами отметились Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл, Коул Перфетти, Брэйден Шнайдер и Дилан Козенс.

В коне второго периода Козенс не смог реализовать буллит — Ярослав Аскаров отразил шайбу коньком.

Россияне сыграют в матче за 3-е место МЧМ, а канадцы — в финале. Соперники определятся в матче США — Финляндия.

Молодежный чемпионат мира

1/2 финала

Канада U20 — Россия U20 — 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ньюхук — 3 (Шнайдер, Куинн), 0:59 — 1:0. Макмайкл — 4 (Пеллетье, Козенс), 10:33 — 2:0. Перфетти — 2 (бол., Байрам, Козенс), 15:05 — 3:0. Шнайдер — 1 (Сузуки, Мерсер), 24:09 — 4:0. Козенс — 8 (п.в., Пеллетье), 58:31 — 5:0.

Нереализованный буллит: Козенс (Канада U20), 39:30 (Вратарь).

Вратари: Леви — Аскаров (57:06 — 58:31).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 35 (16+9+10) — 28 (7+13+8).

Судьи: Гуен, Роэланд.

5 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».