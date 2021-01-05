Канадский обозреватель оценил вину вратаря Аскарова в разгромном поражении России на МЧМ

Обозреватель The Hockey News Стивен Эллис прокомментировал «СЭ» игру вратаря молодежной сборной России Ярослава Аскарова в полуфинале чемпионата мира с Канадой (0:5).

«Аскаров выглядел совсем не так, как обычно. В КХЛ он показал себя спокойным вратарем, который сделает все возможное, чтобы сделать сейв, — сказал Эллис. — Здесь он выглядел так, как будто переутомился. Он не играл в свою спокойную, собранную игру, к которой привык. Но он еще молод — ему 18 лет, и он может еще раз сыграть на турнире. Но не стоит забывать, что его команда не забила. Без гола нельзя победить, поэтому я не могу положить всю вину на Аскарова».

(Константин Колмаков)

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