Фетисов о Мичкове: «Дайте парню играть»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поддержал нападающего Матвея Мичкова перед началом МЧМ-2022.
«Может ли стать Мичков забрать звание MVP молодежного чемпионата мира? А зачем ему это надо? Дайте парню играть. Я за свою жизнь видел талантливых игроков, которые не смогли раскрыться и заиграть на взрослом уровне. Поэтому пока все эти рекорды ни о чем не говорят. Безусловно, талант — очень важная часть успеха, но важно еще справиться с психологией и популярностью. Если получится — есть шанс заиграть и добиться хороших результатов, не справится — будем вспоминать его как одного из самых талантливых юниоров. Не хотел бы, чтобы на не него сейчас накладывалось давление со стороны общественности. Это помешает общей сыгранности команды», — цитирует РБК Фетисова.
17-летний Мичков выступит за сборную России на МЧМ-2022, который пройдет в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января. Российская команда сыграет в одной группе с США, Швецией, Словакией и Швейцарией.
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