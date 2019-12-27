Игорь Ларионов: «Поговорю с нападающими о вбрасываниях и атаках с ходу. Нельзя терять шайбу на входе в зону»

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов подвел итоги матча с Чехией на молодежном чемпионате мира.

— Есть понимание, кто из вратарей будет в заявке на ближайшие матчи?

— Это вопрос к Валерию Брагину и Николаю Хабибулину. У меня есть свое мнение, но я пока не хотел бы его озвучивать.

— Широко обсуждается момент, когда во время таймаута в концовке матча с чехами вы не могли с Брагиным поделить планшетку и фломастер. Говорят про конфликт интересов.

— Ни в коем случае. Дается всего 30 секунд на таймаут, чтобы договориться. Но было указано, кто где стоит и что делает. Тут просто эмоции, концовка игры, аудитория сумасшедшая, крики, ты проигрываешь. Здесь все было все сведено к тому, чтобы выиграть вбрасывание, забрать подбор, поднять шайбу наверх и — бросок. Постараться нанести его с помехой вратарю, чтобы было добивание.

— Судя по тренировке, субординация у вас в команде есть. Брагин все рассказывает, а вы в основном подсказываете персонально.

— Получается, что так. Здесь такая тонкая линия — есть старший тренер, который отвечает за основную часть. А в моей ситуации — просто уточнить какие-то детали с игроками, особенно по игре в большинстве. Вечером переговорю с нападающими по поводу вбрасываний и атак с ходу. Нельзя терять шайбу на входе в зону. Обсудим с ними детали, нужно будет им показать, что делать, и каким-то образом их успокоить. Дать им один-два варианта, чтобы они понимали, что их ожидает.

— По вбрасываниям: Соркин и Воронков проигрывали одно вбрасывание за другим, но все равно регулярно выходили на точку, а не менялись на лету. Почему?

— Без комментариев.

— В чем корень всех этих удалений? Это эмоции? Судьи придушили? Игроки поплыли?

— Не хочется ссылаться на арбитров. Не хочется, чтобы это вошло в привычку. Не хочется оправданий. Арбитры есть арбитры. Мы их не поправим. И не поменяем исход матча тем, что будем говорить, что какие-то удаления были сомнительными. Взять два удаления Малышева. Можно сказать, что там были нырки, если брать североамериканские правила. Там не должны были оставлять «пять на три», а давать обоюдное удаление. Но как получилось, так получилось. Нужно быть внимательным в этом плане. Судьи тоже люди и тоже ошибаются. Можно сделать скидку на первый матч чемпионата, на большую аудиторию. Это естественно стресс. Я ожидал, что все 20 человек проявят себя высоко, но это юниорский хоккей, здесь ждать профессионального отношения, как в НХЛ, не стоит. Там люди опытные, и они не выпадают пачками из игры. Психологическое давление сказалось, не все с ним смогли справляться. (Игорь Еронко)