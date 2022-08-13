Алексей Дементьев: «Идея проведения молодежного чемпионата мира летом изначально казалась достаточно экзотической»

Хоккейный агент Алексей Дементьев высказал свое мнение о низкой посещаемости молодежного чемпионата мира, который в эти дни проходит в Канаде.

— Как вы считаете, причина провальной посещаемости на молодежном чемпионате мира — это отсутствие сборной России или проведение летом?

— Идея проведения молодежного чемпионата мира летом изначально казалась достаточно экзотической. И какие цели преследовали организаторы со стороны Международной федерации хоккея, сложно понять. Лето — время отпусков, и у людей в Канаде, несмотря на всю любовь к хоккею, есть другие дела. В это время там больше обращают внимание на другие виды спорта — футбол, бейсбол, легкая атлетика. Поэтому к хоккею недостаточное внимание на сегодняшний момент, и это ожидаемо. Отсутствие сборной России в какой-то степени тоже является фактором, который не придает очков этому турниру. Для канадцев самым зрелищным является матч против россиян — на любом этапе турнира, будь это групповая стадия или финал. Так что отсутствие российской команды тоже сказывается на популярности, — сказал Дементьев.

— Вам как специалисту этот турнир интересен?

— Мне этот турнир был бы интересен, если бы в России он показывался и освещался в должной мере. Также если бы присутствовало больше звездных игроков, а они отказались от участия из-за контракта в НХЛ или по другим причинам. К сожалению, этих условий нет. Поэтому за результатами я не слежу, — цитирует Дементьева «РБ Спорт».