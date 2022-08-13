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Сегодня, 23:38

Сборная США разгромила Австрию на молодежном чемпионате мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная США разгромила команду Австрию на групповом этапе молодежного чемпионата мира. Американцы выиграли со счетом 2:0.

Дубль оформил защитник Уайятт Кайсер. Еще несколько игроков американцев набрали по два очка.

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Австрия U20 — США U20 — 0:7 (0:4, 0:2, 0:1)

Голы: Кайсер — 1 (Коронато), 0:54 — 0:1. Коронато — 2 (Кули, Низ), 2:32 — 0:2. Кайсер — 2 (Сэведж, Дюран), 11:40 — 0:3. Сэведж — 2 (Мур, Дюран), 18:26 — 0:4. Мазур — 3 (Пастухов, Бордело), 27:01 — 0:5. Мазур — 4 (бол., Бордело, Самоскевич), 27:58 — 0:6. Пастухов — 1 (Страмел), 59:19 — 0:7.

Вратари: Зоммер — Оке (Коппл, 40:00).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 15 (6+5+4) — 56 (26+16+14).

Судьи: Хайфф, Хеннесси.

13 августа. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

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