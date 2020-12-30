Сборная России проведет заключительный матч в групповом турнире молодежного чемпионата мира-2021 по хоккею. Соперник — Швеция.

Игры МЧМ-2021 принимает Эдмонтон (Канада). Все встречи турнира проводятся на арене Rogers Place без зрителей (из-за ковид-ограничений).

Матч Россия — Швеция состоится утром четверга, 31 декабря, по московскому времени. Начало игры — 5.30 (мск).

В прямом эфире хоккей Россия — Швеция можно смотреть на Первом канале. Видео трансляция игры доступна на ТВ, а также онлайн — на сайте (на этой странице) и YouTube-канале.

После матча на этих же ресурсах будет доступна полная запись игры Россия — Швеция, а также обзор лучших моментов встречи двух фаворитов МЧМ-2021.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Швеция. Начало — 5.30 (мск) 31 декабря.

Россия и Швеция гарантировала себе выход в плей-офф МЧМ-2021, но командам еще предстоит определить посев перед четвертьфиналом в группе B. Пока у россиян — 2 победы над США (5:3) и Австрией (7:1) и поражение от Чехии (0:2). У шведов — 2 победы над чехами (7:1) и австрийцам (4:1), с американцами они сыграют через сутки, в ночь на 1 января. Все расклады для молодежки — на этой странице.

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.