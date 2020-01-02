Григорий Денисенко: «Не считаю, что нам повезло с попаданием на швейцарцев»

Капитан российской молодежки Григорий Денисенко оценил победу в четвертьфинале МЧМ над сборной Швейцарии (3:1) и заявил, что нашей команде без разницы, с кем встречаться в полуфинале

— У вас сегодня две передачи, в том числе победная. Как оцените свою игру?

— Свою оценивать не буду, все ребята — молодцы, с победой всех.

— Матч складывался непросто, особенно, в первом периоде, пока счет не был открыт. Аскаров сделал важный сэйв...

— Молодчик, все молодцы, работали. Игра, конечно, получилась тяжелой, снова много удалялись.

— Когда это закончится?

— Должны уже с этим заканчивать.

— Разыграли сегодня отличную комбинацию с Ховановым. Наконец-то игра в пас стала получаться, вы делали, что хотели, а не как в предыдущих матчах.

— Да, так получилось просто, и все.

- Как сказалось то, что матч прошел рано? К тому же, вы ведь еще переезжали из Остравы.

— Конечно, немного непривычно. Встали утром, поспали совсем немного. Не готовились как обычно, предыгровой режим немного нарушился. Непривычно, но все прошло нормально.

— Брагин говорил после матча с Германией, что вы с Ховановым заигрываетесь. Были ли особые разговоры на эту тему?

— Нет, не было.

— В чем нужно прибавлять?

— Нужно выиграть полуфинал и все. Идти дальше, в финал.

— Есть ли предпочтения в плане соперников? Хотите попасть на шведов, американцев, финнов?

— Без разницы, уже полуфинал, все соперники — сильные.

— Можно ли сказать, что нам повезло с Швейцарией?

— Нет, это тоже сильная команда, обыграла Финляндию. Не считаю, что нам повезло. (Павел Климовицкий)