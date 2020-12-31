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Главный тренер шведов оценил матч против России на МЧМ

13:02
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Главный тренер сборной Швеции Йоэль Роннмарк прокомментировал поражение в овертайме от сборной России (3:4) на молодежном чемпионате мира.

«Россияне с первых минут взвинтили темп, и нам пришлось побыстрее втягиваться в события на площадке. Я доволен игрой своих ребят, жаль, не удалось победить. Но эта встреча дала много пищи для размышлений, будущие матчи мы уже будем строить по принципам данной игры», — цитирует тренера официальный сайт турнира.

Матчем против Швеции сборная России завершила для себя групповой турнир с 8 очками. Подопечные Игоря Ларионова уже не опустятся ниже второго места в группе.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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