Главный тренер шведов оценил матч против России на МЧМ

Главный тренер сборной Швеции Йоэль Роннмарк прокомментировал поражение в овертайме от сборной России (3:4) на молодежном чемпионате мира.

«Россияне с первых минут взвинтили темп, и нам пришлось побыстрее втягиваться в события на площадке. Я доволен игрой своих ребят, жаль, не удалось победить. Но эта встреча дала много пищи для размышлений, будущие матчи мы уже будем строить по принципам данной игры», — цитирует тренера официальный сайт турнира.

Матчем против Швеции сборная России завершила для себя групповой турнир с 8 очками. Подопечные Игоря Ларионова уже не опустятся ниже второго места в группе.