Главный тренер сборной США: «Россия очень талантлива. Мы знаем, чего ждать»

Главный тренер молодежной сборной США Скотт Сэнделин поделился ожиданиями от встречи с Россией в рамках молодежного чемпионата мира.

— В этой группе немало сюрпризов.

— Мы знали, что с Канадой будет битва на протяжении всех 60 минут. Так и было. Неприятно было проиграть, при том, что мы боролись до конца и сумели сравнять счет в концовке. Мы знали, что с Германией будет сложно. Играли с ними до турнира, понимали, что там классные молодые ребята. Плюс мы были уставшими после канадцев. Но пробили себе путь к победе. На таком турнире только так и должно быть. Если вы хотите сыграть в идеальный хоккей или задумываетесь провести 60 минут без ошибок — такого просто не бывает. У всех будут спады и подъемы.

— Россия только что сыграла очень жестко против Канады.

— К этому надо быть готовым. Но мы знаем, что они могут играть и по-другому. Россияне очень талантливы. Но мы знаем, чего ждать.

— На турнире хватает неожиданностей со стороны вратарей. Взять того же Аскарова. Все ли в порядке со Спенсером Найтом?

— Он настоящий вратарь. Предельно спокоен. У него все по плану. И я за него не переживаю.?