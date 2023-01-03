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Сегодня, 08:47

Главный тренер сборной Канады — о голе Бедарда в овертайме: «Такому нельзя научить»

Главный тренер сборной Канады прокомментировал гол Бедарда в овертайме МЧМ
Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Канады Деннис Уильямс прокомментировал гол Коннора Бедарда в овертайме в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира 2023 года против Словакии (4:3).

«Нельзя научить тому, как он обвел защитников и вратаря, укрывая шайбу», — цитирует Уильямса журналист Марк Мастерс.

В этой встрече Бедард оформил дубль, забросив красивый гол в овертайме. Хоккеист установил рекорд сборной Канады по голам за карьеру на МЧМ. В его активе — 16 заброшенных шайб, по этому результату он обогнал Джордана Эберле (14).

Сборная Канады по хоккею
Сборная Словакии по хоккею
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