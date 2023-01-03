Бедард прокомментировал заброшенную шайбу в овертайме в матче 1/4 финала МЧМ со Словакией

Форвард молодежной сборной Канады Коннор Бедард прокомментировал свою заброшенную шайбу в овертайме в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира 2023 года против Словакии (4:3).

«Один игрок соперника сделал движение ко мне, и я увидел небольшую дорожку к воротам. Это был своего рода инстинкт, и, к счастью, все удалось», — цитирует Бедарда журналист Марк Мастерс.

В этой встрече Бедард оформил дубль, забросив невероятный гол в овертайме. Он установил рекорд сборной Канады по голам за карьеру на МЧМ. В его активе — 16 заброшенных шайб, по этому результату он обогнал Джордана Эберле (14).