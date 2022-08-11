Германия победила Австрию на МЧМ-2022

Сборная Германии одержала победу над командой Австрии (4:2) на молодежном чемпионате мира по хоккею 2022 года.

Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась со счетом 4:2.

В составе сборной Германии заброшенными шайбами отметились нападающие Александер Бланк (3) и Йозеф Эхам. У команды Австрии голы на счету форвардов Зенна Петтерса и Йонаса Добнига.

Таким образом, Германия набрала три очка и занимает третье место в турнирной таблице группы B. Австрия с нулем баллов располагается на пятой позиции.

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Германия U20 — Австрия U20 — 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)

Голы: Петерс — 1 (бол., Урбанек, Шерзер), 2:45 — 0:1. Эхам — 1 (Бланк, Леонхардт), 8:00 — 1:1. Добниг — 1 (Петерс, Шерзер), 21:40 — 1:2. Бланк — 1 (Клайн, Эхам), 23:37 — 2:2. Бланк — 2 (бол., Волек, Замански), 28:49 — 3:2. Бланк — 3 (бол., Волек), 31:03 — 4:2.

Нереализованный буллит: Петерс (Австрия U20), 25:45 (Вратарь).

Вратари: Бугль — Вранешиц (58:55 — 58:59, 59:53).

Штраф: 8 — 37.

Броски: 44 (14+19+11) — 17 (4+7+6).

Судьи: Кика, Кова.

11 августа. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 473 зрителя.