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Сегодня, 11:48

Суммарная посещаемость трех матчей второго дня МЧМ составила менее 4 000 человек

Карен Саркисян
Корреспондент
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Суммарная посещаемость трех матчей второго дня молодежного чемпионата мира по хоккею 2022 года в Канаде составила менее 4 000 человек.

Самой посещаемой стала встреча между сборными Латвии и Канады, на которой присутствовали 2 779 зрителей. Игра между командами Швеции и Швейцарии посетили 453 человека, а матч Германия — Австрия — 473 зрителя.

Напомним, что изначально турнир стартовал 26 декабря 2021 года, но был прерван был завершен досрочно из-за вспышки коронавируса.

Сборная России пропускает молодежный чемпионат мира из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея от всех соревнований.

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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2022
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