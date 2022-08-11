Суммарная посещаемость трех матчей второго дня МЧМ составила менее 4 000 человек

Суммарная посещаемость трех матчей второго дня молодежного чемпионата мира по хоккею 2022 года в Канаде составила менее 4 000 человек.

Самой посещаемой стала встреча между сборными Латвии и Канады, на которой присутствовали 2 779 зрителей. Игра между командами Швеции и Швейцарии посетили 453 человека, а матч Германия — Австрия — 473 зрителя.

Напомним, что изначально турнир стартовал 26 декабря 2021 года, но был прерван был завершен досрочно из-за вспышки коронавируса.

Сборная России пропускает молодежный чемпионат мира из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея от всех соревнований.