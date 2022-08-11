Канада стартовала с победы на МЧМ-2022

Сборная Канады выиграла у Латвии в матче молодежного чемпионата мира-2022 — 5:2.

9 августа МЧМ-2022 стартовал во второй раз в Эдмонтоне. В первый раз турнир начался 26 декабря 2021 года, но из-за коронавируса еще до Нового года был прерван.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Латвия U20 — Канада U20 — 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)

Голы: Бедард — 1 (Себранго, Мактавиш), 7:31 — 0:1. Дарзиньш — 1, 18:06 — 1:1. Кормье — 1 (бол., Рой, Томпсон), 31:23 — 1:2. Зеллвегер — 1 (бол., Бедард, Мактавиш), 36:17 — 1:3. Грейг — 1 (Дюфур), 37:16 — 1:4. Ходасс — 1 (бол., Силкалнс, Вайнбергс), 44:56 — 2:4. Дюфур — 1 (Грейг, Остапчук), 54:44 — 2:5.

Вратари: Берзиньш — Косса.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 24 (4+5+15) — 44 (18+12+14).

Судьи: Брандер, Ковальски.

11 августа. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 2779 зрителей.