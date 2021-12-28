Германия — Чехия: видеообзор матча МЧМ-2022
08:25
Молодежная сборная Германии в матче группового этапа МЧМ-2022 обыграла в овертайме Чехию со счетом 2:1.
В основное время на шайбу Александра Бланка чехи ответили точным броском Яна Мысака. В овертайме Бланк забросил победную шайбу.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор этой встречи:
Германия занимает третье место в группе A и в следующем матче сыграет с Канадой. Чехия идет на четвертом месте и встретится с Финляндией.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю