МЧМ по хоккею 2022
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Германия — Чехия: видеообзор матча МЧМ-2022

08:25

Молодежная сборная Германии в матче группового этапа МЧМ-2022 обыграла в овертайме Чехию со счетом 2:1.

В основное время на шайбу Александра Бланка чехи ответили точным броском Яна Мысака. В овертайме Бланк забросил победную шайбу.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор этой встречи:

Германия занимает третье место в группе A и в следующем матче сыграет с Канадой. Чехия идет на четвертом месте и встретится с Финляндией.

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Роман Шишов все материалы автора

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