Молодежная сборная Германии в матче группового этапа МЧМ-2022 обыграла в овертайме Чехию со счетом 2:1.

В основное время на шайбу Александра Бланка чехи ответили точным броском Яна Мысака. В овертайме Бланк забросил победную шайбу.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор этой встречи:

Германия занимает третье место в группе A и в следующем матче сыграет с Канадой. Чехия идет на четвертом месте и встретится с Финляндией.