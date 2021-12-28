Стали известны предварительные расклады, при которых Россия сыграет в четвертьфинале МЧМ с Канадой

Молодежная сборная России обыграла Швейцарию (4:2) во втором матче чемпионата мира. Швеция же победила Словакию (3:0).

Текущая таблица группы В выглядит так:

Швеция — 6 очков (2 матча), США — 3 (1), Россия — 3 (2), Швейцария — 0 (1), Словакия — 0 (2).

Россиянам осталась сыграть со словаками и американцами. Положение в группе А выглядит так:

Финляндия — 6 (2), Канада — 3 (1), Германия — 2 (2), Чехия — 1 ((2), Австрия — 0 (1).

В плей-офф выходят по четыре команды. Очевидно, что канадцы, уже обыгравшие чехов, в своей группе займут либо первое, либо второе место. Все будет зависеть от результата матча с Финляндией — победитель станет победителем и во всем квинтете.

Таким образом, россияне могут попасть на Канаду в четвертьфинале, если займут третье или четвертое место. Скорее четвертое — хозяева МЧМ выглядят фаворитами в игре с Суоми.

Чтобы оказаться четвертыми, россиянам нужно проиграть Словакии. В обратном случае ниже третьей позиции команда Сергея Зубова не опустится. Однако и с тем, чтобы подняться выше, могут быть проблемы. У Швеции почти наверняка будет минимум 9 очков, у США — 6 (без учета их очного матча и игры Россия — США). Нашей команде, чтобы обойти американцев, нужно будет побеждать их, да и еще и надеяться, что действующие чемпионы мира проиграют «Тре Крунур», чтобы мы стали вторыми.

При раскладе с тремя сборными, которые наберут 9 очков, Россия, скорее всего, окажется ниже всего из-за плохой разности «минус 3» в неудачном матче с шведами.