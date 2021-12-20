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Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022: все участники, состав групп, кто соперник России

18:00
Форвард молодежной сборной России Василий Пономарев. Фото ФХР
Форвард молодежной сборной России Василий Пономарев. Фото ФХР
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С 26 декабря 2021 по 5 января 2022 года в Канаде пройдет молодежный чемпионат мира-2022 по хоккею.

Состав групп и список участников:

Группа А: Канада, Финляндия, Германия, Чехия, Австрия.

Группа B: США, Россия, Швеция, Словакия, Швейцария.

Турнир состоится двух канадских городах: Эдмонтоне и Ред-Дире. Матчи пройдут на аренах «Роджерс Плэйс» и «Вестернер Парк Центриум».

Расписание матчей можно посмотреть по этой ссылке.

МЧМ-2022 по хоккею: основная информация о турнире. Календарь матчей, формат и кто сыграет

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/world-u20/

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Сергей Ревенко все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде