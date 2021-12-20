Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022: все участники, состав групп, кто соперник России

С 26 декабря 2021 по 5 января 2022 года в Канаде пройдет молодежный чемпионат мира-2022 по хоккею.

Состав групп и список участников:

Группа А: Канада, Финляндия, Германия, Чехия, Австрия.

Группа B: США, Россия, Швеция, Словакия, Швейцария.

Турнир состоится двух канадских городах: Эдмонтоне и Ред-Дире. Матчи пройдут на аренах «Роджерс Плэйс» и «Вестернер Парк Центриум».

Расписание матчей можно посмотреть по этой ссылке.

МЧМ-2022 по хоккею: основная информация о турнире. Календарь матчей, формат и кто сыграет