Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022: все участники, состав групп, кто соперник России
С 26 декабря 2021 по 5 января 2022 года в Канаде пройдет молодежный чемпионат мира-2022 по хоккею.
Состав групп и список участников:
Группа А: Канада, Финляндия, Германия, Чехия, Австрия.
Группа B: США, Россия, Швеция, Словакия, Швейцария.
Турнир состоится двух канадских городах: Эдмонтоне и Ред-Дире. Матчи пройдут на аренах «Роджерс Плэйс» и «Вестернер Парк Центриум».
Расписание матчей можно посмотреть по этой ссылке.
МЧМ-2022 по хоккею: основная информация о турнире. Календарь матчей, формат и кто сыграет
Дополнительная информация:
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
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