Егор Замула: «Хотел бы извиниться перед латышами, наговорил много лишнего после матча с Канадой»

Защитник молодежной сборной России Егор Замула после матча с Германией (6:1) подвел итоги группового этапа МЧМ-2020 и высказался о возможном сопернике по 1/4 финала. Также хоккеист принес извинения за неосторожные высказывания после победной игры с Канадой (6:0).

— Хороший соперник, хорошие молодые пацаны у них, но мы сегодня здорово действовали в защите, реализовали большинство и не пропустили в меньшинстве, — сказал Замула.

— Не было мандража перед матчем?

— Нет, мы в команде друг в друга верим, не боялись выходить на него.

— Такие матчи не расслабляют? Все-таки соперник не оказал должного сопротивления.

— Нет, не расслабляют. Мы выходили, как на последний, без права на ошибку.

— В чем секрет заработавшего у России большинства?

— Секретов нет, просто сегодня забили. А так — на протяжении всего турнира шайба при розыгрыше «5 на 4» у нас ходила очень хорошо. Просто не попадали в ворота. Лучше пускай у нас в группе оно не работает, а дальше все будет нормально.

— По ходу группового этапа мы увидели две сборные России. Одна всех громит, вторая — выступает нестабильно. Как обрести эту стабильность в плей-офф?

— Будем стараться. Сегодня снова было много удалений, но пацаны, кто играл в меньшинстве — молодцы, пластались.

— Вы много наговорили после матча с Канадой из-за эмоционального подъема. Сейчас уже успокоились?

— Я был на эмоциях, не каждый день обыгрываешь Канаду 6:0. Я еще молодой пацан, у всех бывают ошибки. Я бы хотел извиниться перед латышами в первую очередь.

— Вы сами решили извиниться, или в сборной вам подсказали?

— Сам. Я не хотел никого обидеть. Сказал лишнее на адреналине.

— Как будете встречать новый год? И как настроиться на четвертьфинал?

— Что касается настроя, то поговорим с командой. У меня здесь вся родня, постараемся встретиться с ними, поцеловаться и пожелать друг другу удачи. Без разницы, кто нас ждет. Мы идем туда, куда мы хотим идти и у нас уже нет права на ошибку. (Михаил Зислис)