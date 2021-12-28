МЧМ по хоккею 2022
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Чешский защитник Градек дисквалифицирован на один матч МЧМ-2022

02:02

Защитник молодежной сборной Канады Михал Градек получил дисквалификацию на один матч по итогам стартовой игры на МЧМ-2022 против Канады (3:6).

Инцидент произошел в середине второго периода.19-летний защитник был наказан совершил толчок клюшкой в канадского форварда Кента Джонсона возле ворот чехов. После первого толчка Градек обеими руками поднял клюшку и ударил ею в область шеи Джонсона.

Таким образом, Градек пропустит матч сборной Чехии против Германии, который пройдет сегодня, 28 декабря (3:00 мск).

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Сергей Разин все материалы автора

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