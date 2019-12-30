Чехия в овертайме уступила США на МЧМ

Сборная Чехии в матче группового турнира молодежного чемпионата мира уступила в овертайме США со счетом 3:4.

Американцы с 8 очками вышли на первое место в группе B, у Канады матч в запасе. Чехи с 4 очками остались на третьем месте.

После этого матча сборная России лишилась возможности занять второе место.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

США U20 — Чехия U20 — 4:3 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Пинто — 4 (бол., Робертсон, Вальстрем), 3:45 — 1:0. Забранский — 2 (Кликорка), 9:35 — 1:1. Забранский — 3 (бол., Теплы, Плашек), 18:16 — 1:2. Калиев — 4 (Зеграс, Миллер), 21:19 — 2:2. Друри — 1 (Зеграс, Калиев), 26:01 — 3:2. Чайка — 1 (бол., Кубичек), 48:41 — 3:3. Кауфилд — 1 (Тюркотт), 63:14 — 4:3.

Вратари: Найт — Паржик.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 43 (17+9+15+2) — 29 (9+13+7+0).

Судьи: Викман, Шрадер.

30 декабря. Острава. Ostravar Arena.