Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 15:07

Россиянка Элина Аванесян будет выступать за Армению

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Элина Аванесян.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Элина Аванесян приняла решение сменить спортивное гражданство. 21-летняя спортсменка будет выступать за сборную Армении.

«Да, Элина Аванесян будет выступать под флагом Армении. Мы ждем получения спортсменкой гражданства Армении, чтобы все было официально», — цитирует Арменпресс замглавы Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Карена Гилояна.

Аванесян за карьеру выиграла 5 турниров ITF. На данный момент она занимает 78-е место в рейтинге WTA.

3 июня теннисистка уступила итальянке Ясмин Паолини в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 6:4, 0:6, 1:6.

Теннис
Элина Аванесян
3
1
Читайте также
Бобровский стал первой звездой первого матча финала «Флорида» — «Эдмонтон»
Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть
Матвиенко указала на несостоятельность Макрона и Шольца как политиков после выборов в ЕП
Спаллетти запутал всех, в «скуадре адзурре» всего три легионера и настоящий лудоман. Что происходит в сборной Италии накануне Евро-2024
Результат выборов в ЕП назвали громкой пощечиной для правящей в Германии коалиции
В Петербурге подростки ранили ножом дворника из-за замечания о мусоре
Популярное видео
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев об отношениях Калинской и Синнера: «Это популяризация России в мире»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости