Россиянка Элина Аванесян будет выступать за Армению

Российская теннисистка Элина Аванесян приняла решение сменить спортивное гражданство. 21-летняя спортсменка будет выступать за сборную Армении.

«Да, Элина Аванесян будет выступать под флагом Армении. Мы ждем получения спортсменкой гражданства Армении, чтобы все было официально», — цитирует Арменпресс замглавы Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Карена Гилояна.

Аванесян за карьеру выиграла 5 турниров ITF. На данный момент она занимает 78-е место в рейтинге WTA.

3 июня теннисистка уступила итальянке Ясмин Паолини в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 6:4, 0:6, 1:6.