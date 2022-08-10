Чехия обыграла Словакию в первом матче молодежного чемпионата мира-2022

Сборная Чехии выиграла у Словакии (5:4) в стартовом матче переигровки молодежного чемпионата мира-2022.

9 августа МЧМ-2022 стартовал во второй раз в Эдмонтоне. В первый раз турнир начался 26 декабря 2021 года, но из-за коронавируса еще до нового года был прерван.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Чехия U20 — Словакия U20 — 5:4 (0:2, 3:0, 2:2)

Голы: Петровски — 1, 3:20 — 0:1. Кашлик — 1 (Петровицки, Миклуха), 5:57 — 0:2. Рышавы — 1 (Иржичек, Менсик), 22:22 — 1:2. Гут — 1 (Кулих, Мышак), 33:21 — 2:2. Саповалив — 1 (Мехура, Урбан), 37:35 — 3:2. Гут — 2, 47:56 — 4:2. Петровицки — 1 (бол., Дворски), 53:56 — 4:3. Кашлик — 2 (Петровски), 56:58 — 4:4. Штурц — 1 (Шпачек), 58:10 — 5:4.

Вратари: Беднарж — Латкоци.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 52 (16+25+11) — 28 (6+8+14).

Судьи: Хеннесси, Хольм.

9 августа. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».