Аскаров выйдет в старте на матч с Чехией

Как стало известно «СЭ», Ярослав Аскаров займет место в воротах сборной России в матче с Чехией на молодежном чемпионате мира.

17-летний Аскаров — самый молодой игрок сборной России, единственный 2002 года рождения. В текущем сезоне он провел 16 матчей в ВХЛ за «СКА-Неву», пропуская по 2,38 гола и отражая 92,2 процента бросков, а также один матч в КХЛ.

Напомним, российская молодежка открывает турнир встречей с хозяевами МЧМ в 17.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи