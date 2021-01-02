Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Амиров чаще остальных игроков молодежной сборной России бросает по воротам соперника

16:57
Родион Амиров. Фото ФХР.
Родион Амиров. Фото ФХР.
Теги:

Нападающий молодежной сборной России Родион Амиров стал самым бросающим игроком команды по итогам группового этапа молодежного чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет, сообщает пресс-служба ИИХФ.

Амиров в среднем наносил 7,5 броска за встречу. В этой статистике учитываются все броски: в створ ворот, мимо и заблокированные.

Лидирует по этому показателю швед Виктор Седерстрем (9,0). В тройку лучших попал еще один швед, Александр Хольц, а также лидер сборной Германии Тим Штюцле (8,8).

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Опрос

проголосовало: 12947
Все опросы
Как Россия сыграет с Германией в четвертьфинале МЧМ-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир