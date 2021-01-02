Амиров чаще остальных игроков молодежной сборной России бросает по воротам соперника
Нападающий молодежной сборной России Родион Амиров стал самым бросающим игроком команды по итогам группового этапа молодежного чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет, сообщает пресс-служба ИИХФ.
Амиров в среднем наносил 7,5 броска за встречу. В этой статистике учитываются все броски: в створ ворот, мимо и заблокированные.
Лидирует по этому показателю швед Виктор Седерстрем (9,0). В тройку лучших попал еще один швед, Александр Хольц, а также лидер сборной Германии Тим Штюцле (8,8).
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