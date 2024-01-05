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Афиногенов вспомнил, как российские хоккеисты целовали флаг страны на МЧМ-1999

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший нападающий «Динамо» и «Баффало» Максим Афиногенов вспомнил, как хоккеисты сборной России целовали флаг на молодежном чемпионате мира-1999.

«К чести Цыгурова, он сумел быстро влиться в команду и наладил по-хорошему советскую атмосферу. Мы даже делали собственную стенгазету. Причем не одну. Каждая пятерка рисовала свою. Там были разные приколы, шутки. Над кем-то по-доброму могли посмеяться. Удивительно, но и это нас сплотило. Пошутили друг над другом и немного раскрепостились. Кроме того, целовали флаг страны в раздевалке, когда ошибались на льду. Геннадий Федорович говорил: «Проси прощения у России». Но это больше в позитивном ключе.
Он пытался привить нам любовь к Родине и постоянно напоминал, что в Канаде мы представляем не клубы, а целое государство и обязаны соответствовать. Объяснял, что у нас на груди флаг, который опорочить не имеем права. Мы прониклись этим патриотизмом. Не случайно после победы над хозяевами в финале сразу собрали на трибунах немногочисленные отечественные триколоры и вынесли их на площадку», — приводит RT слова Афиногенова.

Победа на МЧМ-1999 стала для России первой в современной истории. В финале турнира команда обыграла Канаду (3:2 ОТ).

Источник: RT
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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