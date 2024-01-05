Сборные США и Швеции сыграют в финальном матче молодежного чемпионата мира 2024 года по хоккею в пятницу, 5 января. Встреча пройдет на арене «Скандинавиум» в городе Гётеборг, Швеция. Начало — в 21:30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния Швеция — США можно на официальном YouTube-канале ИИХФ (на английском языке). Следить за ключевыми событиями игры МЧМ-2024 можно в матч-центре «СЭ».

В полуфинале Швеция обыграли Чехию (5:2), а американцы оказались сильнее финнов (3:2).

На групповом этапе Швеция заняла первое место, набрав 10 очков благодаря трем победам и ничьей в основное время в заключительной игре с Финляндией (5:4 Б). В матче 1/4 финала шведская сборная победила Швейцарию (3:2 ОТ).

На групповом этапе сборная США была единственной, кому удалось одержать четыре победы подряд. Таким образом, американцы стали первыми в своей группе с 11 очками и лучшим показателем заброшенных шайб — 29. На стадии 1/4 финала команда уверенно обыграла Латвию (7:2).

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