Сборные Чехии и Финляндии сыграют в матче за 3-е место молодежного чемпионата мира 2024 года по хоккею в пятницу, 5 января. Встреча пройдет на арене «Скандинавиум» в городе Гётеборг, Швеция.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния Чехия — Финляндия можно в соцсети «ВКонтакте» и на официальном YouTube-канале ИИХФ (на английском языке). Следите за ключевыми событиями игры МЧМ-2024 в матч-центре «СЭ».

В полуфинале команда Чехии уступила Швеции со счётом 2:5. Во второй полуфинальной игре сборная США оказалась сильнее Финляндии, одержав волевую победу — 3:2.

На групповом этапе Чехия одержала две победы и потерпела поражения, заработав в итоге 7 очков, с которыми заняла третье место в таблице. На стадии 1/4 финала команда сенсационно обыграла Канаду — 3:2.

Финляндия групповой этап начала с двух поражений подряд, а затем одержала две победы и, набрав 5 очков, вышла в плей-офф с третьего места. В четвертьфинале финская команда оказалась сильнее Словакии — 4:3 ОТ.

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