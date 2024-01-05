Хоккей
МЧМ по хоккею 2024
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Команды
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

Сегодня, 10:30

Чехия — Финляндия: время начала и где смотреть трансляцию на матч за 3-е место МЧМ-2024

Матч за 3-е место МЧМ-2024 Чехия — Финляндия пройдет 5 января в 17:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сборная Финляндии.
Фото Reuters

Сборные Чехии и Финляндии сыграют в матче за 3-е место молодежного чемпионата мира 2024 года по хоккею в пятницу, 5 января. Встреча пройдет на арене «Скандинавиум» в городе Гётеборг, Швеция.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния Чехия — Финляндия можно в соцсети «ВКонтакте» и на официальном YouTube-канале ИИХФ (на английском языке). Следите за ключевыми событиями игры МЧМ-2024 в матч-центре «СЭ».

В полуфинале команда Чехии уступила Швеции со счётом 2:5. Во второй полуфинальной игре сборная США оказалась сильнее Финляндии, одержав волевую победу — 3:2.

На групповом этапе Чехия одержала две победы и потерпела поражения, заработав в итоге 7 очков, с которыми заняла третье место в таблице. На стадии 1/4 финала команда сенсационно обыграла Канаду — 3:2.

Финляндия групповой этап начала с двух поражений подряд, а затем одержала две победы и, набрав 5 очков, вышла в плей-офф с третьего места. В четвертьфинале финская команда оказалась сильнее Словакии — 4:3 ОТ.

МЧМ-2024: турнирные таблицы, календарь всех матчей и статистика игроков

Хоккей
0
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
Читайте также
Почему в начале XX века женщинам запрещали заниматься многими видами спорта
Легендарному тренеру «Спартака» Романцеву исполнилось 70 лет
КНДР выпустила более 200 артиллерийских снарядов в сторону Южной Кореи
Скончался актер Константин Желдин
Режиссер-документалист Елена Демидова умерла в возрасте 59 лет
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
МЧМ: матч с Германией будет решающим
"После поражения от США у многих были слезы"
Брагин: "Никаких ошибок в составе не было"
Брагин: "Судейство с США я не комментирую"
Брагин и хоккеисты - о провокациях канадцев
"Судья был на стороне Дании"
"Мы - красотки!" Как впервые обыграть Канаду
Что было до и после матча США - Россия?
Почему Россия проиграла США
Как наша молодежка готовится к США
Победить США по силам. Сборники - о сопернике
Брагин собирается разбирать шведов
"Все непросто". Брагин - о втором матче на МЧМ
Шевченко – Браташу: "Это были официальные вопросы, а сейчас будет жесткач"
Брагин ждет большего от легионеров
"Тяжело говорить хоккеисту, что он не едет на ЧМ"
Брагин: возвращение в золотой Баффало
Молодежка - о бронзе МЧМ-2017
"Мы отдали все. Просто не повезло"
В Швецию без Ничушкина
Тяжелый старт молодежки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Афиногенов: «Победа на МЧМ-1999 дала многим ребятам путевки в большой хоккей»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости