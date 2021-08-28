Россия — Швейцария, женский ЧМ по хоккею: где смотреть и во сколько начало четвертьфинала
17:30
Сегодня, 28 августа, сборная России проведет четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею среди женщин, который проходит в Калгари (Канада). Соперник — команда Швейцарии.
Начало матча — в 19.00 по московскому времени.
Россиянки заняли четвертое место в группе А, швейцарки — пятое.
На групповом этапе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:1. Заброшенными шайбами отметились Валерия Павлова, Виктория Кулишова и Мария Баталова.
Следить за матчем Россия — Швейцария можно на сайте «СЭ», а также в трансляции на YouTube-канале ФХР.
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