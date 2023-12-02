Президент КХЛ Морозов открыл Неделю звезд хоккея в Туле

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал старт Недели звезд хоккея в Туле. Сегодня, 2 декабря, в городе состоится Матч звезд ЖХЛ, в котором сыграют лучшие хоккеистки Женской лиги.

— Нас ждет Неделя звезд хоккея, наполненная увлекательными событиями. Рад, что самые титулованные игроки ЖХЛ, МХЛ и КХЛ покажут нам свое мастерство. Тула проведет два наших титульных мероприятия. Это связано с развитием и популяризацией хоккей в регионе. Хочу поблагодарить правительство Тульской области и лично Алексея Геннадьевича Дюбина за вклад в развитие нашей любимой игры. Сегодня нас ждет яркое событие — мы открываем Неделю звезд хоккея Матчем звезд ЖХЛ.

3 декабря в Туле состоится Кубка Вызова МХЛ 2023.