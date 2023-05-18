Вратаря «Агидели» Пругову признали лучшим игроком ЖХЛ сезона-2022/23

Голкипер «Агидели» Анна Пругова признана лучшим игроком Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) в сезоне-2022/23.

В прошедшем регулярном чемпионате ЖХЛ 29-летняя Пругова провела 21 матч, пропустила 32 шайбы и шесть раз сыграла на ноль. В плей-офф Пругова сыграла в девяти матчах, пропустила 11 шайб и трижды сохранила ворота в неприкосновенности.

В сезоне-2022/23 «Агидель» стала победителем ЖХЛ в четвертый раз в истории, обновив собственный рекорд лиги по числу чемпионств.