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Вратаря «Агидели» Пругову признали лучшим игроком ЖХЛ сезона-2022/23

Мария Гусева
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Анна Пругова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Голкипер «Агидели» Анна Пругова признана лучшим игроком Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) в сезоне-2022/23.

В прошедшем регулярном чемпионате ЖХЛ 29-летняя Пругова провела 21 матч, пропустила 32 шайбы и шесть раз сыграла на ноль. В плей-офф Пругова сыграла в девяти матчах, пропустила 11 шайб и трижды сохранила ворота в неприкосновенности.

В сезоне-2022/23 «Агидель» стала победителем ЖХЛ в четвертый раз в истории, обновив собственный рекорд лиги по числу чемпионств.

Хоккей
Анна Пругова
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