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Сегодня, 09:22

Голдобин одобрил идею создания женской хоккейной команды «Спартак»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Николай Голдобин поддержал идею создать женский хоккейный клуб красно-белых.

«Нужен ли женский хоккейный «Спартак»? Конечно! Я считаю, что это интересно, и я даже пришел бы на матч поддержать команду — «Спартак» все-таки одна семья», — приводит слова Голдобина Legalbet.

Женский футбольный клуб «Спартак» был создан 14 октября 2023 года. В чемпионате России команда начнет играть со следующего сезона.

Источник: Legalbet
Николай Голдобин
ХК Спартак (Москва)
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