Голдобин одобрил идею создания женской хоккейной команды «Спартак»

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин поддержал идею создать женский хоккейный клуб красно-белых.

«Нужен ли женский хоккейный «Спартак»? Конечно! Я считаю, что это интересно, и я даже пришел бы на матч поддержать команду — «Спартак» все-таки одна семья», — приводит слова Голдобина Legalbet.

Женский футбольный клуб «Спартак» был создан 14 октября 2023 года. В чемпионате России команда начнет играть со следующего сезона.