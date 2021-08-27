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Канада обыграла США на женском чемпионате мира, забросив 5 шайб

04:25
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Сборная Канады выиграла у США в матче группового турнира женского чемпионата мира по хоккею — 5:1. Канадки с первого места вышли в плей-офф, выиграв все четыре матча. Американки потерпели одно поражение.

Таким образом, Канада сыграет в 1/4 финала турнира с третьей команды из группы B, а США — со 2-й. Соперник определится в матче Япония — Германия.

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Евгений Козинов все материалы автора

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