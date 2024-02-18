Хоккеистки Красноярского края завоевали золото на Спартакиаде

Сборная Красноярского края обыграла команду Республики Башкортостан в финальном матче хоккейного турнира среди женских команд на Спартакиаде сильнейших — 2:1.

У победительниц голами отметились Карина Верховцева и Оксана Митрофанова, за башкирскую команду шайбу забросила Ксения Тюрина.

Спартакиада сильнейших завершилась в воскресенье, 18 февраля. Турнир прошел в пяти регионах страны: в Челябинской области (Челябинск, Златоуст, Магнитогорск, Куса, Миасс), Тюменской области (Тюмень), Красноярском крае (Красноярск), Свердловской области (Нижний Тагил) и Краснодарском крае (Сочи).