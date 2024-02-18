Хоккей
Новости
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ НХЛ Результаты Чемпионат мира МЧМ по хоккею 2024
Олимпиада
Лучший хоккеист России
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
Главная
Хоккей

Сегодня, 17:24

Хоккеистки Красноярского края завоевали золото на Спартакиаде

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборная Красноярского края обыграла команду Республики Башкортостан в финальном матче хоккейного турнира среди женских команд на Спартакиаде сильнейших — 2:1.

У победительниц голами отметились Карина Верховцева и Оксана Митрофанова, за башкирскую команду шайбу забросила Ксения Тюрина.

Спартакиада сильнейших завершилась в воскресенье, 18 февраля. Турнир прошел в пяти регионах страны: в Челябинской области (Челябинск, Златоуст, Магнитогорск, Куса, Миасс), Тюменской области (Тюмень), Красноярском крае (Красноярск), Свердловской области (Нижний Тагил) и Краснодарском крае (Сочи).

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Хоккей
Всероссийская Спартакиада 2024
0
Читайте также
Гербулова поделилась подарками с белорусскими биатлонистами
Англия и Франция названы главными фаворитами Евро-2024
Эксперт указал на причастность Сырского к потере ВСУ Авдеевки
Маск согласился с мнением о лжи в США по поводу Украины
На Украине раскрыли последствия потери Авдеевки для Зеленского
В Гааге полиция применила слезоточивый газ во время беспорядков
Популярное видео
«Сан-Хосе» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Почему так плох «Локомотив» и Россия без ЧМ-2025
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
«Бостон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: расписание и основные материалы
Спартакиада стала последним стартом в текущем сезоне для конькобежки Агафошиной
Биатлон на Спартакиаде подтвердил класс лидеров и открыл новые имена
Команда Москвы выиграла медальный зачет Спартакиады 2024
«Чем американские журналисты хуже наших? Я с удовольствием поговорю по-английски». 82-летняя Москвина после победы на Спартакиаде
Умницына и Федоров стали победителями в ски-альпинизме в смешанной эстафете на Спартакиаде
Петросян: «Прошлым финалом «Гран-при» я была больше удовлетворена»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дэн Мильштейн рассказал, как стал генеральным продюсером фильма «Русская пятерка»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 64 42 22 88
2 Металлург Мг 64 40 24 87
3 Сал. Юлаев 64 40 24 85
4 Ак Барс 64 39 25 80
5 Автомобилист 65 35 30 78
6 Трактор 65 34 31 74
7 Лада 64 29 35 72
8 Амур 65 29 36 70
9 Нефтехимик 64 26 38 65
10 Сибирь 64 26 38 62
11 Адмирал 65 21 44 53
12 Барыс 65 20 45 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 64 44 20 91
2 Динамо М 64 42 22 90
3 Локомотив 65 42 23 89
4 Спартак 65 38 27 84
5 Северсталь 63 34 29 76
6 Торпедо 64 34 30 74
7 ЦСКА 64 32 32 71
8 Динамо Мн 65 30 35 65
9 Сочи 65 22 43 51
10 Куньлунь РС 64 22 42 50
11 Витязь 64 19 45 45
Результаты / календарь
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
18.02 10:00
Адмирал – Трактор
 6 : 1
18.02 10:00
Амур – Барыс
 2 : 1
18.02 14:30
Автомобилист – Сочи
 2 : 1
18.02 17:00
СКА – Торпедо
 - : -
18.02 17:00
Северсталь – Нефтехимик
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости