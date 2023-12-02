Хоккеистка Баталова считает, что в России нужно открывать больше женских команд

Защитник уфимской «Агидели» и сборной «Востока» Мария Баталова прокомментировала «СЭ» итоги ФОНБЕТ Матча звезд ЖХЛ и развитие женского хоккея в России.

— Это был действительно важный матч со спортивной точки зрения. Мы проигрывали в серии 2-3. Нам хотелось сравнять счет в противостояниях «Запада» и «Востока». Надеюсь, в следующем году мы выйдем вперед.

— Насколько это важное мероприятие для популяризации женского хоккея?

— Очень здорово, что в таких городах, как Тула, проводятся такие хоккейные мероприятия. Они способствуют тому, чтобы дети шли заниматься хоккеем. Возможно, кто-то из родителей сейчас посмотрел матч, увидел, как это здорово, какой это праздник, и захочет отвести своих девчонок в секцию хоккея.

— Вы своими глазами видите, что в ЖХЛ появляется много молодых девушек? Сегодня 15-летняя Мария Полозкова забила самый молодой гол в истории Матчей звезд.

— Да, это очень здорово. Сегодня ее первый Матч звезд — и сразу заброшенная шайба. Запоминающееся событие. Очень много девчонок в разных городах — не только в Москве и Московской области — занимаются хоккеем. Считаю, что надо открывать еще больше команд, чтобы девочкам было, куда идти играть.