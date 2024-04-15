Женская сборная Канады обыграла США и стала чемпионом мира

Женская сборная Канады в финале чемпионата мира-2024 обыграла в овертайме США со счетом 6:5.

В составе канадок отличились Эрин Эмброуз, Джулия Гослинг, Эмили Кларк, Даниэль Сердачны и Мари-Филип Пулен, оформившая дубль. У американок шайбы забросили Лейла Эдвардс, Меган Келлер, Александра Карпентер, Хилари Хант и Каролин Харви.

В матче за третье место Финляндия обыграла Чехию (3:2 Б).

Сборная Канады в 13-й раз стала чемпионом мира. У США 10 побед на ЧМ. Кроме североамериканок, ни одна сборная не выигрывала чемпионат мира.