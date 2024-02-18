Хоккеистки сборной Санкт-Петербурга завоевали бронзовые медали на Спартакиаде

Сборная Санкт-Петербурга стала бронзовым призером женского хоккейного турнира на Всероссийской спартакиаде 2024 в Челябинске.

В матче за третье место петербурженки обыграли команду Московской области со счетом 4:2. У сборной Санкт-Петербурга отличились Ксения Пономарева, оформившая дубль, а также Дарья Белоглазова и Мария Александрова. За команду Московской области шайбы забросили Екатерина Давлетшина и Александра Нестерова.

В финале турнира сыграют сборные Башкирии и Красноярского края.

Спартакиада среди сильнейших спортсменов проходит с 9 по 18 февраля. Соревнования принимают пять регионов России.

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация