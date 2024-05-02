Вратарь «Агидели» Пругова: «Было бы интересно поработать под руководством Андрея Козырева из «Северстали»

Вратарь «Агидели» Анна Пругова рассказала, с кем из главных тренеров КХЛ ей было бы интересно поработать.

«Если брать КХЛ, мне было бы интересно поработать под руководством главного тренера «Северстали» Андрея Козырева. У него потрясающий подход и атакующий стиль игры. С удовольствием смотрела матчи «Северстали». Очень интересно наблюдать за этой командой. Видно, что тренер вышел на новый уровень», — приводит Legalbet слова Пруговой.

50-летний Козырев работает с череповецкой командой с мая 2023 года.