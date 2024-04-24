Хоккей
Женский хоккей
Новости
Главная
Хоккей
Женщины

Сегодня, 18:09

Пругова предложила приглашать на Матчи звезд игроков из Женской хоккейной лиги

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь «Агидели» Анна Пругова считает, что участие голкиперов из Женской хоккейной лиги в Матче звезд КХЛ повысит зрительский интерес к женскому хоккею в России.

«Для привлечения внимания к нашей лиге было бы интересно приглашать на Матч звезд КХЛ вратарей из ЖХЛ. Все всегда тянутся к более сильным, было бы круто показать свое мастерство с лучшими хоккеистами. Я по себе знаю: стоит недельку покататься с мужчинами, и ты выходишь на новый уровень. С удовольствием бы попробовала сыграть против Голдобина—Морозова—Порядина, для меня бы это был дополнительный вызов и потрясающая мотивация. Для тех, кто посетил бы этот матч, изменилось бы отношение к женскому хоккею», — Legalbet.

ФОНБЕТ Матч Звезд КХЛ-2023 прошел на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, которая вмещает 21 500 зрителей. Турнир стал самым посещаемым в истории лиги — всего дворец посетило 40 066 болельщиков.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
Анна Пругова
0
Читайте также
В Челябинске мигрант чуть не сбил на машине бойца UFC Алексееву
Ислам Махачев проведет следующий бой в UFC 1 июня
ТАСС: замглавы Минобороны Иванов давно находился в оперативной разработке
Нашелся эксперт, который пророчит медали красно-белым, а букмекеры объявили фаворита. Что происходит накануне дерби ЦСКА - «Спартак»
Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова была в городе с базой SAS
Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова
Популярное видео
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

На матч «Торонто» и «Монреаля» пришло более 21 тысячи зрителей. Это рекорд для матча женских команд

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости