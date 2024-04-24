Пругова предложила приглашать на Матчи звезд игроков из Женской хоккейной лиги

Вратарь «Агидели» Анна Пругова считает, что участие голкиперов из Женской хоккейной лиги в Матче звезд КХЛ повысит зрительский интерес к женскому хоккею в России.

«Для привлечения внимания к нашей лиге было бы интересно приглашать на Матч звезд КХЛ вратарей из ЖХЛ. Все всегда тянутся к более сильным, было бы круто показать свое мастерство с лучшими хоккеистами. Я по себе знаю: стоит недельку покататься с мужчинами, и ты выходишь на новый уровень. С удовольствием бы попробовала сыграть против Голдобина—Морозова—Порядина, для меня бы это был дополнительный вызов и потрясающая мотивация. Для тех, кто посетил бы этот матч, изменилось бы отношение к женскому хоккею», — Legalbet.

ФОНБЕТ Матч Звезд КХЛ-2023 прошел на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, которая вмещает 21 500 зрителей. Турнир стал самым посещаемым в истории лиги — всего дворец посетило 40 066 болельщиков.