Чемпионат мира по хоккею среди женщин: расписание матчей сборной России
22:00
С 20 августа по 1 сентября в Калгари (Канада) пройдет женский чемпионат мира по хоккею.
Сборная России сыграет в группе А с командами Швейцарии, Канады, США и Финляндии. Состав российской команды — здесь.
Расписание матчей сборной России:
22 августа. Россия — Швейцария. 01:00 мск.
23 августа. Канада — Россия. 01:00.
24 августа. США — Россия. 21:00.
25 августа. Россия — Финляндия. 21:00.
Четвертьфинальные матчи состоятся 28 и 29 августа, полуфинальные — 30 и 31 августа. Матч за 3-е место пройдет 31 августа, финал — 1 сентября.
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