Чемпионат мира по хоккею среди женщин: расписание матчей сборной России

С 20 августа по 1 сентября в Калгари (Канада) пройдет женский чемпионат мира по хоккею.

Сборная России сыграет в группе А с командами Швейцарии, Канады, США и Финляндии. Состав российской команды — здесь.

Расписание матчей сборной России:

22 августа. Россия — Швейцария. 01:00 мск.

23 августа. Канада — Россия. 01:00.

24 августа. США — Россия. 21:00.

25 августа. Россия — Финляндия. 21:00.

Четвертьфинальные матчи состоятся 28 и 29 августа, полуфинальные — 30 и 31 августа. Матч за 3-е место пройдет 31 августа, финал — 1 сентября.