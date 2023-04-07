Хоккеистка сборной США забила самый быстрый гол в истории чемпионатов мира

На женском чемпионате мира-2023 по хоккею был установлен новый рекорд по скорости забитого гола на турнире.

7 апреля в матче группы А между сборными США и Швейцарии нападающая американской команды Аббей Мерфи открыла счет на 7-й секунде. Как сообщает ИИХФ, это самый быстрый гол в истории женских чемпионатов мира.

Предыдущий рекорд был установлен в 1994 году и составлял 13 секунд.

Счет в матче после первого периода 4:0 в пользу сборной США. Команда занимает первое место в группе А.