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Сегодня, 18:50

Хоккеистка сборной США забила самый быстрый гол в истории чемпионатов мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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На женском чемпионате мира-2023 по хоккею был установлен новый рекорд по скорости забитого гола на турнире.

7 апреля в матче группы А между сборными США и Швейцарии нападающая американской команды Аббей Мерфи открыла счет на 7-й секунде. Как сообщает ИИХФ, это самый быстрый гол в истории женских чемпионатов мира.

Предыдущий рекорд был установлен в 1994 году и составлял 13 секунд.

Счет в матче после первого периода 4:0 в пользу сборной США. Команда занимает первое место в группе А.

Источник: ИИХФ
Чемпионат мира по хоккею
Сборная США по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
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