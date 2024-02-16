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Старовойтова: «С папой хотелось бы просто поговорить в трудных ситуациях»

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Нападающая «Торпедо» Алена Старовойтова рассказала, о чем хотела бы поговорить со своим покойным отцом Михаилом. Хоккейный тренер Михаил Старовойтов умер 27 июня прошлого года.

«Наверное, хотелось бы с ним просто поговорить в трудных ситуациях. Особенно в начале сезона, и когда шайба в ворота не шла. Просто чтобы он меня успокоил, подставил мужское плечо», — приводит слова Старовойтовой ТАСС.

В текущем сезоне ЖХЛ Старовойтова сыграла 35 матчей, в которых набрала 14 (5+9) очков.

Источник: ТАСС
Хоккей
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