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Сегодня, 15:25

Сборная Востока обыграла команду Запада в Матче звезд ЖХЛ

Алина Савинова
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Сборная Востока одержала победу над командой Запада в Матче звезд ЖХЛ — 5:4.

За команду Востока голы забили Мария Баталова, Ольга Сосина (дубль), Анна Шибанова и Вероника Коржакова. У команды Запада заброшенными шайбами отметились Ландыш Фаляхова, Мария Полозкова, Елизавета Шкалева и Александра Нестерова.

В перерывах игры были проведены конкурсы по прохождению круга на скорость и на самый эффектный буллит.

Матч прошел в Туле. На игре присутствовало 3050 зрителей.

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