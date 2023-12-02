Хоккеистка Коржакова объяснила пользу для женской сборной от игры против мужских команд

Нападающий уфимской «Агидели» и сборной «Востока» Вероника Коржакова прокомментировала «СЭ» итоги ФОНБЕТ Матча звезд ЖХЛ и объяснила, в чем польза от игр женской сборной против мужских команд.

— Все девчонки хорошо играли. Мы показали хороший хоккей для болельщиков. Надеюсь, зрителям понравилось. Нам понравилось играть. Мы победили, все молодцы.

— Насколько Матч звезд ЖХЛ важен для женского хоккея в России?

— Это очень важное мероприятие, особенно в таких городах. Такие матчи важно проводить каждый год. Любое мероприятие популяризирует наш хоккей. Хотелось бы, чтобы было еще больше турниров, игр — это очень классно.

— Матч звезд хоть частично может заменить международные турниры?

— Мы все равно играем против одних и тех же команд. Уровень в других странах отличается. Есть соперники, которые сильнее нас. Было бы здорово, если бы нам разрешили уже играть за сборную.

— Есть ли польза для девушек от игры против мужских команд?

— Конечно, есть. Мальчишки намного быстрее нас, у них сильные передачи и броски. Под них надо подстраиваться, правильно занимать позицию, чтобы не проигрывать в борьбе.