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Сегодня, 02:20

На матч «Торонто» и «Монреаля» пришло более 21 тысячи зрителей. Это рекорд для матча женских команд

Сергей Разин
корреспондент
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«Монреаль» в матче регулярного чемпионата Профессиональной женской хоккейной лиги дома уступил в овертайме «Торонто» (2:3).

На матч пришло 21 105 зрителей — это новый рекорд посещаемости женского хоккейного матча. Игры «Монреаля» проходят на домашней арене команды НХЛ.

«Торонто» первым обеспечил себе участие в плей-офф, занимая первое место в турнирной таблице с 38 очками. «Монреаль» с 35 очками — на второй строчке.

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