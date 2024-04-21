На матч «Торонто» и «Монреаля» пришло более 21 тысячи зрителей. Это рекорд для матча женских команд
«Монреаль» в матче регулярного чемпионата Профессиональной женской хоккейной лиги дома уступил в овертайме «Торонто» (2:3).
На матч пришло 21 105 зрителей — это новый рекорд посещаемости женского хоккейного матча. Игры «Монреаля» проходят на домашней арене команды НХЛ.
«Торонто» первым обеспечил себе участие в плей-офф, занимая первое место в турнирной таблице с 38 очками. «Монреаль» с 35 очками — на второй строчке.
Новости