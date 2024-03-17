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Сегодня, 13:30

Хоккеистка Давлетшина призналась, что часто играет в Counter-Strike

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «Торнадо» Екатерина Давлетшина рассказала, как проводит свободное время.

«Раньше с девчонками могли в большой теннис сходить поиграть. Сейчас часто в компьютерный клуб ходим, играем в Counter-Strike. Почему именно CS? А я не знаю, на каком-то выезде у нас выходной был, и мы решили в компьютерный клуб сходить, после этого стали частенько играть», — приводит слова Давлетшиной Legalbet.

Давлетшина набрала 24 (8+16) очка в 41 матче минувшего регулярного чемпионата Женской хоккейной лиги.

Источник: Legalbet
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