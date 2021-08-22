Российские хоккеистки одержали волевую победу над Швейцарией на старте ЧМ-2021

Женская сборная России в первом матче группового этапа чемпионата мира-2021 обыграла Швейцарию со счетом 3:1.

На шайбу Алины Мюллер россиянки ответили точными бросками Валерии Павловой, Виктории Кулишовой и Марии Баталовой. При этом россиянки забросили первые две шайбы с разницей в 14 секунд.

В следующем матче Россия встретится с Канадой. Матч пройдет 23 августа и начнется в 1:00 мск.

Женский ЧМ-2021 пройдет в Калгари с 20 августа по 1 сентября. Сборная России в группе A встретится с США, Финляндией, Канадой и Швейцарией.