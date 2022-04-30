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Сегодня, 12:10

В НХЛ определились все пары плей-офф. Сколько русских поборется за Кубок Стэнли?

В НХЛ стали известны все пары первого раунда Кубка Стэнли
Артем Агапов
Редактор отдела интернет
Читать «СЭ» в
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Владимир Тарасенко (№ 91) и Павел Бучневич.
Фото USA Today Sports
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Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ.

В регулярном чемпионате-2021/22 на лед выходили 46 полевых игроков и 11 вратарей из России. Многие русские звезды провели лучшие личные сезоны или вышли на топовые цифры.

Кирилл Капризов переписал все рекорды «Миннесоты» по результативности в одной регулярке — 108 очков, 47 голов и 61 передача в 81 матче. Форвард «Уайлд» стал только седьмым россиянином в истории лиги, набравшим 100 и больше очков за сезон.

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Близко к сотне подошел Артемий Панарин — 96 (24+72) очков в 75 матчах. Забраться дальше форварду «Рейнджерс» помешала травма на финише регулярки. Панарин, российское трио форвардов «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, Павел Бучневич и Иван Барбашев, Андрей Свечников в «Каролине» и Валерий Ничушкин в «Колорадо» провели лучшие по статистике сезоны.

Результативно после новых длительных пауз сыграли Никита Кучеров и Евгений Малкин. Чемпион из «Тампы» перед плей-офф повторил рекордную для россиян голевую серию и набрал 69 (25+44) очков в 47 матчах, чемпион из «Питтсбурга» добрался до 42 (20+22) очков в 41 игре.

Евгений Малкин (№71) и&nbsp;Сидни Кросби (№87). Малкин пропустил из-за травмы половину регулярки, но все-таки выбил дежурную двадцатку

Топовые цифры выбили русские звезды «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. 36-летний Ови продолжает гонку за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, переписал очередные рекорды и в девятый раз в карьере выбил 50 голов за сезон. Редкая пауза на финише регулярки из-за травмы остановила капитана «Кэпиталз» на отметке 90 (50+40) очков в 77 матчах.

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У вратарей больше всех побед одержали Андрей Василевский («Тампа») и Сергей Бобровский («Флорида») — по 39. В трех выигранных матчах позади них остался претендент на приз лучшему голкиперу сезона Игорь Шестеркин. Из всех основных вратарей своих клубов голкипер «Рейнджерс» вне конкуренции среди россиян по проценту отраженных бросков (93,5) и коэффициенту надежности (2,07). По числу сухих матчей Шестеркин уступил только соседу по Нью-Йорку — Илье Сорокину из «Айлендерс» (6 против 7).

В плей-офф НХЛ стартуют 29 российских игроков. При этом в трех командах, которые будут бороться за Кубок Стэнли, нет ни одного нашего — это «Бостон», «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес».

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

Все пары первого раунда и российские участники плей-офф НХЛ

«Восток»

«Флорида» — «Вашингтон»

«Флорида»: в. Сергей Бобровский, н. Максим Мамин.

«Вашингтон»: в. Илья Самсонов, з. Дмитрий Орлов, н. Евгений Кузнецов, н. Александр Овечкин.

Вопрос: как чувствует себя Овечкин после травмы «верхней части тела» и поможет ли капитан «Вашингтону» пройти первый раунд впервые после чемпионства-2018 против лучшей команды регулярного чемпионата и ее топ-вратаря Бобровского?

Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports

«Торонто» — «Тампа»

«Торонто»: з. Илья Любушкин, н. Илья Михеев.

«Тампа-Бэй»: в. Андрей Василевский, з. Михаил Сергачев, н. Никита Кучеров.

Вопрос: сможет ли «Тампа» с набравшим невероятную форму Кучеровым продвинуться к третьему подряд чемпионству и оставить снова ни с чем «Торонто» и лучшего снайпера регулярки Мэттьюса (60 голов)?

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

«Каролина» — «Бостон»

«Каролина»: в. Петр Кочетков, н. Андрей Свечников.

«Бостон»: -.

Вопрос: получит ли сенсационный дебютант «Харрикейнз» Кочетков игровое время в плей-офф?

Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» — «Питтсбург»

«Рейнджерс»: в. Игорь Шестеркин, в. Александр Георгиев, н. Артемий Панарин.

«Питтсбург»: н. Евгений Малкин.

Вопрос: вернется ли Панарин по плану после травмы «верхней части тела» к старту серии против «Пингвинз», у которых капитан Сидни Кросби сказал об ускользающей для себя и Малкина возможности выиграть четвертый Кубок Стэнли?

Евгений Малкин. Фото USA Today Sports
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports

«Запад»

«Колорадо» — «Нэшвилл»

«Колорадо»: н. Валерий Ничушкин.

«Нэшвилл»: н. Яков Тренин.

Вопрос: сможет ли Ничушкин в плей-офф играть в том же нереальном режиме в составе лучшей команды Запада?

Валерий Ничушкин. Фото USA Today Sports
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports

«Миннесота» — «Сент-Луис»

«Миннесота»: з. Дмитрий Куликов, н. Кирилл Капризов.

«Сент-Луис»: н. Иван Барбашев, н. Павел Бучневич, н. Владимир Тарасенко, н. Алексей Торопченко.

Вопрос: как на этот раз Капризов проявит себя в плей-офф после фееричной регулярки и сможет ли его команда изменить неприятную сезонную статистику против «Блюз» с яркими россиянами?

Владимир Тарасенко (№91) и Павел Бучневич. Фото USA Today Sports
Владимир Тарасенко (№ 91) и Павел Бучневич. Фото USA Today Sports
Фото USA Today Sports

«Калгари» — «Даллас»

«Калгари»: з. Никита Задоров.

«Даллас»: н. Денис Гурьянов, н. Владислав Наместников, н. Александр Радулов.

Вопрос: появится ли на льду, чем запомнится и вернется ли из НХЛ в КХЛ после этого сезона Радулов?

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

«Эдмонтон»: -.

«Лос-Анджелес»: -.

Сергей Бобровский. Победитель регулярки редко выигрывает Кубок Стэнли. Получится ли у «Флориды»?

Плей-офф НХЛ стартует в ночь на 3 мая по московскому времени.

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 81 38 43 87
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 81 27 54 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 0
1. Флорида - Вашингтон
0 - 0
2. Флорида - Вашингтон
0 - 0
3. Вашингтон - Флорида
0 - 0
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
0 - 0
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
2. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
0 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
0 - 0
1. Калгари - Даллас
0 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 0
3. Даллас - Калгари
0 - 0
4. Даллас - Калгари
0 - 0
0 - 0
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
1. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
2. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
3. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
0 - 0
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 0
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
2. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
4. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
0 - 0
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
0 - 0
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
0 - 0
1. Каролина - Бостон
0 - 0
2. Каролина - Бостон
0 - 0
3. Бостон - Каролина
0 - 0
4. Бостон - Каролина
0 - 0
0 - 0
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6.05
30.04 02:00
Питтсбург – Коламбус
 5 : 3
30.04 02:00
Баффало – Чикаго
 3 : 2 ОТ
30.04 02:00
Монреаль – Флорида
 10 : 2
30.04 02:00
Нью-Джерси – Детройт
 3 : 5
30.04 02:00
Рейнджерс – Вашингтон
 3 : 2
30.04 02:00
Торонто – Бостон
 5 : 2
30.04 02:00
Филадельфия – Оттава
 2 : 4
30.04 02:30
Айлендерс – Тампа-Бэй
 4 : 6
30.04 03:00
Виннипег – Калгари
 3 : 1
30.04 03:00
Миннесота – Колорадо
 4 : 1
30.04 03:00
Сент-Луис – Вегас
 4 : 7
30.04 03:30
Даллас – Анахайм
 4 : 2
30.04 04:00
Эдмонтон – Ванкувер
 3 : 2 Б
30.04 05:00
Сиэтл – Сан-Хосе
 3 : 0
30.04 05:30
Аризона – Нэшвилл
 5 : 4
3.05 02:00
Каролина – Бостон
 - : -
3.05 02:00
Миннесота – Сент-Луис
 - : -
3.05 02:30
Торонто – Тампа-Бэй
 - : -
3.05 05:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 - : -
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