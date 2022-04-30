В НХЛ определились все пары плей-офф. Сколько русских поборется за Кубок Стэнли?

Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ.

В регулярном чемпионате-2021/22 на лед выходили 46 полевых игроков и 11 вратарей из России. Многие русские звезды провели лучшие личные сезоны или вышли на топовые цифры.

Кирилл Капризов переписал все рекорды «Миннесоты» по результативности в одной регулярке — 108 очков, 47 голов и 61 передача в 81 матче. Форвард «Уайлд» стал только седьмым россиянином в истории лиги, набравшим 100 и больше очков за сезон.

Близко к сотне подошел Артемий Панарин — 96 (24+72) очков в 75 матчах. Забраться дальше форварду «Рейнджерс» помешала травма на финише регулярки. Панарин, российское трио форвардов «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, Павел Бучневич и Иван Барбашев, Андрей Свечников в «Каролине» и Валерий Ничушкин в «Колорадо» провели лучшие по статистике сезоны.

Результативно после новых длительных пауз сыграли Никита Кучеров и Евгений Малкин. Чемпион из «Тампы» перед плей-офф повторил рекордную для россиян голевую серию и набрал 69 (25+44) очков в 47 матчах, чемпион из «Питтсбурга» добрался до 42 (20+22) очков в 41 игре.

Топовые цифры выбили русские звезды «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. 36-летний Ови продолжает гонку за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, переписал очередные рекорды и в девятый раз в карьере выбил 50 голов за сезон. Редкая пауза на финише регулярки из-за травмы остановила капитана «Кэпиталз» на отметке 90 (50+40) очков в 77 матчах.

У вратарей больше всех побед одержали Андрей Василевский («Тампа») и Сергей Бобровский («Флорида») — по 39. В трех выигранных матчах позади них остался претендент на приз лучшему голкиперу сезона Игорь Шестеркин. Из всех основных вратарей своих клубов голкипер «Рейнджерс» вне конкуренции среди россиян по проценту отраженных бросков (93,5) и коэффициенту надежности (2,07). По числу сухих матчей Шестеркин уступил только соседу по Нью-Йорку — Илье Сорокину из «Айлендерс» (6 против 7).

В плей-офф НХЛ стартуют 29 российских игроков. При этом в трех командах, которые будут бороться за Кубок Стэнли, нет ни одного нашего — это «Бостон», «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес».

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

Все пары первого раунда и российские участники плей-офф НХЛ

«Восток»

«Флорида» — «Вашингтон»

«Флорида»: в. Сергей Бобровский, н. Максим Мамин.

«Вашингтон»: в. Илья Самсонов, з. Дмитрий Орлов, н. Евгений Кузнецов, н. Александр Овечкин.

Вопрос: как чувствует себя Овечкин после травмы «верхней части тела» и поможет ли капитан «Вашингтону» пройти первый раунд впервые после чемпионства-2018 против лучшей команды регулярного чемпионата и ее топ-вратаря Бобровского?

Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports

«Торонто» — «Тампа»

«Торонто»: з. Илья Любушкин, н. Илья Михеев.

«Тампа-Бэй»: в. Андрей Василевский, з. Михаил Сергачев, н. Никита Кучеров.

Вопрос: сможет ли «Тампа» с набравшим невероятную форму Кучеровым продвинуться к третьему подряд чемпионству и оставить снова ни с чем «Торонто» и лучшего снайпера регулярки Мэттьюса (60 голов)?

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

«Каролина» — «Бостон»

«Каролина»: в. Петр Кочетков, н. Андрей Свечников.

«Бостон»: -.

Вопрос: получит ли сенсационный дебютант «Харрикейнз» Кочетков игровое время в плей-офф?

Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» — «Питтсбург»

«Рейнджерс»: в. Игорь Шестеркин, в. Александр Георгиев, н. Артемий Панарин.

«Питтсбург»: н. Евгений Малкин.

Вопрос: вернется ли Панарин по плану после травмы «верхней части тела» к старту серии против «Пингвинз», у которых капитан Сидни Кросби сказал об ускользающей для себя и Малкина возможности выиграть четвертый Кубок Стэнли?

Евгений Малкин. Фото USA Today Sports

«Запад»

«Колорадо» — «Нэшвилл»

«Колорадо»: н. Валерий Ничушкин.

«Нэшвилл»: н. Яков Тренин.

Вопрос: сможет ли Ничушкин в плей-офф играть в том же нереальном режиме в составе лучшей команды Запада?

Валерий Ничушкин. Фото USA Today Sports

«Миннесота» — «Сент-Луис»

«Миннесота»: з. Дмитрий Куликов, н. Кирилл Капризов.

«Сент-Луис»: н. Иван Барбашев, н. Павел Бучневич, н. Владимир Тарасенко, н. Алексей Торопченко.

Вопрос: как на этот раз Капризов проявит себя в плей-офф после фееричной регулярки и сможет ли его команда изменить неприятную сезонную статистику против «Блюз» с яркими россиянами?

Владимир Тарасенко (№ 91) и Павел Бучневич. Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

«Калгари» — «Даллас»

«Калгари»: з. Никита Задоров.

«Даллас»: н. Денис Гурьянов, н. Владислав Наместников, н. Александр Радулов.

Вопрос: появится ли на льду, чем запомнится и вернется ли из НХЛ в КХЛ после этого сезона Радулов?

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

«Эдмонтон»: -.

«Лос-Анджелес»: -.

Плей-офф НХЛ стартует в ночь на 3 мая по московскому времени.